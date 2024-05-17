Маск заявил о поиске второго добровольца для эксперимента с мозговым имплантом

«Neuralink принимает заявки на участие (в клиническом испытании) в качестве второго пациента. Это наш кибернетический мозговой имплант Telepathy, который позволяет вам управлять телефоном и компьютером с помощью силы мысли», — написал Илон Маск.
Ранее Маск сообщил об успешном вживлении 28 января импланта Neuralink в мозг человека. Первый доброволец, 29-летний Нолан Арбо, рассказал, что около восьми лет назад его парализовало в результате несчастного случая, из-за чего он не чувствует ничего ниже плеч. Теперь мужчина может силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры. По словам Арбо, он играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства.
В мае 2023 года нейротехнологическая компания Neuralink получила разрешение американского регулятора на проведение клинических опытов на людях по вживлению чипов в мозг. Тогда же компания начала поиск добровольцев.
Стартап Neuralink был создан Маском в июле 2016 года и занимается разработкой чипов, которые в перспективе можно будет вживлять в человеческий мозг. Бизнесмен считает, что подобные нейроинтерфейсы позволят человеку стать киборгом, способным противостоять искусственному интеллекту, а также помогут людям научиться напрямую управлять компьютером при помощи силы мысли.