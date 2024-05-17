Маск заявил о поиске второго добровольца для эксперимента с мозговым имплантом

Ранее Маск сообщил об успешном вживлении 28 января импланта Neuralink в мозг человека. Первый доброволец, 29-летний Нолан Арбо, рассказал, что около восьми лет назад его парализовало в результате несчастного случая, из-за чего он не чувствует ничего ниже плеч. Теперь мужчина может силой мысли двигать курсор по шахматной доске на экране своего ноутбука, переставляя фигуры. По словам Арбо, он играет в компьютерные игры с перерывами на подзарядку устройства.