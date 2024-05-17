В Казани жители центра на сутки останутся без воды

В Вахитовском районе Казани на сутки без воды останутся 21 многоквартирный дом, школа, детсад, 35 частных домов и не только. Причина — подключение водопровода к централизованным городским сетям. По информации МУП «Водоканала» водоснабжение отключат с 23 мая 9.00 до 24 мая 9.00 по адресам: