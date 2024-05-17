В Казани жители центра на сутки останутся без воды

В Вахитовском районе Казани на сутки без воды останутся 21 многоквартирный дом, школа, детсад, 35 частных домов и не только. Причина — подключение водопровода к централизованным городским сетям. По информации МУП «Водоканала» водоснабжение отключат с 23 мая 9.00 до 24 мая 9.00 по адресам:
Улица Айвазовского, 2/6;
Улица Бутлерова, 34/13, 40/11, 43, 45;
Улица Маяковского, 10, 10 В, 12, 13/34;
Улица Муштари, 1/65, 2/67, 4, 5, 6а, 6/2, 7, 8, 8/45, 9, 9б, 9 В, 9е, 9 корп.1, 10, 11а, 11 В, 11/40, 11/43, 12, 12а, 12б, 13, 13а, 13б, 13 В, 13д, 13 лит.а, 14, 14 В, 16, 18, 20, 22, 22/1, 24;
Улица Низенькая, 3, 4, 7;
Улица Овражная, 1, 3, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 14а, 18а, 20;
Улица Толстого, 7/47, 15;
Улица Ульянова-Ленина, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 50 В, 50/1, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/14, 50/15, 50/16, 50/17, 50/18, 50/19, 52, 52б, 54а, 54б, 54 В, 54д, 58, 60, 65/1, 67/2;
Улица Щапова, 26б, 26 к.а, б, в, г, д; 41, 45, 47/7;
Улица Щепкина, 9, 13, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 28а, 36, 40, 44.
Напомним, в ряде домов Кировского района Казани также на сутки отключат воду.