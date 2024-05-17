В столице Татарстана на KazanForum презентовали проект Muslim friendly. В республике и регионах России будут выдавать сертификаты соответствия этому стандарту организации. Об этом на пресс-конференции сообщил председатель комитета по стандарту халяль ДУМ Татарстана Аббяс хазрат Шляпошников.
По словам Шляпошникова, в декабре начали проводить работу с больницами, местами размещения, местами отдыха. Им были выдано несколько документов о соответствии требованиям Muslim friendly. Этим направлением заинтересовались в Бразилии, а также в Роскачестве.
Как отметил спикер, в настоящее время рассматривается возможность продвижения Muslim friendly на заправочных станциях компании «Татнефть». А уже в дальнейшем будут развивать эту сферу по запросам клиентов.
Отметим, сертификат о соответствии стандартам стандарту Muslim friendly выдается организациям, которые хотели бы иметь документ о соответствии халяль-требованиям.
Напомним, в агропромышленном парке «Казань» открылась международная халяль-ярмарка.