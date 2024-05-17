Не «варяг». Кресло губернатора пока будет занимать коренной кемеровчанин

Президент Российской Федерации подписал указ о назначении Ильи Середюка временно исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области. Это решение было принято в связи с уходом предыдущего губернатора на новую должность.
Подробности в материале kuzbass.aif.ru.
Илье Середюку 48 лет. Коренной кемеровчанин, он родился в семье учителей. Практически вся его карьера после получения красного диплома экономиста в 1997 г. строилась на административных должностях в муниципальных и областных администрациях Кузбасса. Был главой Кемеровского района и областной столицы. С 2022 г. занимал пост председателя областного правительства.
Опытный управленец.
«Кузбасс знает его как высокопрофессионального руководителя, ответственного человека, работающего практически 24/7, погружающегося в каждый вопрос досконально. Он никогда не остается безучастным к вопросам людей. Несмотря на высокую загруженность, всегда находит время на работу с молодыми кадрами — личным примером показывая возможности развития в Кузбассе», — такую характеристику врио дала проректор по учебной работе КузГТУ Наталья Кудреватых, вуза, который он окончил.
В пору, когда Илья Владимирович возглавлял Кемерово, не всё шло гладко: порой были нарекания как со стороны жителей, так и губернатора. Например, в 2019 г. Сергей Цивилев критиковал мэра за срыв сроков строительства детского сада в «Кемерово-Сити», распекал за вонь и нечистоты в домах Ленинского района.
Однако многие признают, что областная столица при Середюке расцвела и отстроилась. Правда, большинство мегастроек кузбассовцы связывают с активностью Цивилева. Но есть один памятник, на установку которого потратился лично экс-мэр: бронзовая скульптура «Ангел» у мэрии установлена в 2016 г. за счёт средств Середюка и семьи Тулеева.
Кемерово при Середюке приобрело и столичные замашки. По весне улицы мыли шампунем. Всероссийская слава пришла, когда мэрия купила в 2019 г. новогоднюю ёлку за 18 млн руб. Тогда главе пришлось объяснять, что обслуживание старой ели стало непомерно затратным, а новая красавица прослужит лет пятнадцать. Увы, на годы правления Ильи Середюка пришлось и самое трагическое событие в областной столице — пожар в ТЦ «Зимняя вишня».
На велосипедах и с удочкой.
Было дело, когда Илья Владимирович колесил по городу на велосипеде. Однажды он совершил такой рейд по Рудничному району вместе с губернатором. Больше на альтернативных средствах передвижения главу не замечали. В своих интернет-аккаунтах мэр часто делился живописными кадрами из тайги. Как-то побывал на зимней рыбалке, но назвал это занятие сомнительным удовольствием.
У Ильи Середюка трое детей: старшие сын и дочь уже взрослые, младший — первоклассник. По-отцовски трепетно он относится и к юным землякам: то разговорится с трёхлетним малышом, гуляющим по проспекту, то выбирает подарки с «Ёлки желаний» для ребятишек из многодетной семьи.
После назначения председателем правительства Илья Середюк стал реже появляться в соцсетях и на улицах. О его работе кузбассовцы узнавали преимущественно из новостей: то распоряжение подписал вместо уехавшего по делам губернатора, то проинспектировал стройку.
«Удачный вариант».
Экс-депутат областного парламента, политолог Игорь Украинцев так прокомментировал новое назначение: «Наверняка было много кандидатов на это место. Время, конечно, покажет, но на первый взгляд, решение о назначении Ильи Владимировича кажется очень удачным». Во-первых, потому что Середюк — человек местный, знающий свой родной и любимый регион. Во-вторых, Илья Владимирович прошёл длинный профессиональный путь с самых простых позиций, много времени провёл на муниципальной службе.
«Он профессионал высокого уровня, компетентный, внимательный, в меру осторожный, умеет брать ответственность на себя за сложные решения и реализовывать их», — считает эксперт. Также, по его мнению, важно, что на руководящую должность взяли местного жителя, а не кандидата из другого региона.
«Местным дают возможность проявить себя далеко не всегда, только если есть серьёзное доверие», — резюмирует Украинцев.
Как заведено в российской политике, врио губернатора становится основным кандидатом на выборах, поддерживаемым федеральным центром. Окончательное решение примут кузбассовцы, по-видимому, уже в сентябре, в единый день голосования. Дату выборов в скором времени должны назначить депутаты областного парламента.