Не «варяг». Кресло губернатора пока будет занимать коренной кемеровчанин

Экс-депутат областного парламента, политолог Игорь Украинцев так прокомментировал новое назначение: «Наверняка было много кандидатов на это место. Время, конечно, покажет, но на первый взгляд, решение о назначении Ильи Владимировича кажется очень удачным». Во-первых, потому что Середюк — человек местный, знающий свой родной и любимый регион. Во-вторых, Илья Владимирович прошёл длинный профессиональный путь с самых простых позиций, много времени провёл на муниципальной службе.