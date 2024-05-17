В Омской области ударят заморозки

Так, на официальном сайте Обь-Иртышского УГМС заявляется, что в ночь на воскресенье, 19 мая 2024 года, температура в Омской области составит +6…+11°, местами до +1°. На день 19 мая 2024 года в Омской области прогнозируется +9…+14°.