В Омской области ударят заморозки

Так, на официальном сайте Обь-Иртышского УГМС заявляется, что в ночь на воскресенье, 19 мая 2024 года, температура в Омской области составит +6…+11°, местами до +1°. На день 19 мая 2024 года в Омской области прогнозируется +9…+14°.
Кроме того, на воскресенье, 19 мая 2024 года, синоптики прогнозируют местами сильный дождь, грозу, а также порывы ветра до 15−20 м/с.
В ночь на понедельник, 20 мая 2024 года, в Омской области, по информации Обь-Иртышского УГМС, ударят заморозки. Так, местами по Омской области прогнозируется до −2°.
Кроме того, на 20 мая 2024 года, по южной половине Омской области ожидается дождь, местами сильный, гроза.