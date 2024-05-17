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В Омской области ударят заморозки

В предстоящие выходные, как сообщают синоптики, в Омской области ожидается значительное похолодание.

Сейчас в Остине: +17° 2 м/с 94% 739 мм рт. ст. +21°

Так, на официальном сайте Обь-Иртышского УГМС заявляется, что в ночь на воскресенье, 19 мая 2024 года, температура в Омской области составит +6…+11°, местами до +1°. На день 19 мая 2024 года в Омской области прогнозируется +9…+14°.

Кроме того, на воскресенье, 19 мая 2024 года, синоптики прогнозируют местами сильный дождь, грозу, а также порывы ветра до 15−20 м/с.

В ночь на понедельник, 20 мая 2024 года, в Омской области, по информации Обь-Иртышского УГМС, ударят заморозки. Так, местами по Омской области прогнозируется до −2°.

Кроме того, на 20 мая 2024 года, по южной половине Омской области ожидается дождь, местами сильный, гроза.