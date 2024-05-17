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От «Ночи музеев» до «Алых парусов»: куда сходить в Самаре в выходные 18−19 мая 2024

Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные 18 и 19 мая 2024 года.

Источник: Комсомольская правда

Приближаются выходные, на улице устанавливается солнечная погода. Самое время выйти из дома и провести время весело и увлекательно. Тем более, что в предстоящие дни в городе пройдет множество интересных мероприятий. Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные 18—19 мая 2024 года.

«Ночь музеев» в Самаре 18 мая 2024

18 мая 2024 года по всей стране пройдет акция «Ночь музеев». Ее участником станет и Самара. Музеи областной столицы подготовили массу интересных мероприятий. Гостей ждет шоу огня и света, увлекательные мастер-классы и многое другое. Ознакомиться с программами более подробно можно на сайте samara.kp.ru.

Концерты в Самаре 18—19 мая 2024

Александр Розенбаум (6+).

Когда: 17, 18 мая, 19.00.

Где: Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, 141).

Билеты: 4500−8000 рублей.

Александр Розенбаум — один из ярчайших представителей жанра авторской песни. Артист поет о любви к Родине, о Великой Отечественной войне и поднимает другие важные темы.

LeanJe (16+).

Когда: 18 мая, 19.00.

Где: «Куйбышев» (ул. Куйбышева, 128а).

Билеты: 1500−2200 рублей.

Артист из Казахстана, участник Независимого баттла и PRO BATTLE. LeanJe получил широкую популярность еще в 2019 году и с того времени любовь поклонников только растет. Особенностью артиста является смешение музыкальных направлений. Рэп, рэпкор, рок, психоделик, славянский фолк, щепотка эпика — все это можно услышать чуть ли не в каждом треке LeanJe.

Mirele (16+).

Когда: 18 мая, 20.00.

Где: концертный зал «Сигнал» (ул. Лесная, дом 23, корпус 2).

Билеты: 900 рублей.

Mirele — сольный проект Евы Гурари, в прошлом ½ группы «Мы». Ева — автор хитов «Скинь котиков», «Я сила» и других.

Выставки в Самаре 17—19 мая 2024

«Генконструктор Дмитрий Козлов — защитник Отечества».

Когда: 17, 18, 19 мая, 10.00.

Где: музейно-выставочный центр «Самара космическая» (ул. Красноармейская, 131).

Стоимость: бесплатно.

Выставка приурочена ко Дню Победы. Там представлены фотографии и издания о Дмитрии Козлове (1919 — 2009 гг.) — фронтовике, защитнике Ленинграда, создателе лучших образцов космической техники — ракет-носителей и космических аппаратов.

«Все небо на мне».

Когда: 17, 18 мая, 9.00; 19 мая, 10.00.

Где: Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а).

Стоимость: бесплатно.

Выставка работ Виктора Норкина — художника, который работает в направлении романтического символизма. Его называют создателем собственного фантастического мира, а его работы отличаются большим вниманием к деталям.

Спектакли в Самаре 17—19 мая 2024

Голограмма «Балет» (6+).

Когда: 18 мая, 12.00, 17.00; 19 мая, 12.00, 17.00.

Где: Радуга (ул. Мичурина, 23).

Билеты: 180−280 рублей.

Голограмма высокого качества создаст эффект присутствия танцора на сцене. Организаторы проекта надеются донести до зрителя величайшее искусство балета и классической музыки в исполнении симфонического оркестра с помощью новых технологий. Сеанс длится15 минут.

«Алые паруса» (12+).

Когда: 18 мая, 18.00.

Где: театр им. Горького (пл. Чапаева, 1).

Билеты: 300−2000 рублей.

Прекрасная история о юности, любви и мечтах. Зрители погрузятся в атмосферу сказки и насладятся пением актеров.

«Москва, Черемушки» (16+).

Когда: 18 мая, 18.30.

Где: театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).

Билеты: 300−2500 рублей.

Основная тема оперетты перекликается с историей нашей страны 1950−1960-х годов. Сюжет рассказывает о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в отдельное, собственное жилье в новостройках.

Куда сходить с детьми в Самаре 18—19 мая 2024

Музыкальный спектакль «Кошкин дом» (0+).

Когда: 18 мая, 11.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: 500 рублей.

«Кошкин дом» — сказка о том, как в богатом доме Кошки случился пожар. Несчастная вместе со своим дворником, Котом Василием, ищут помощи у друзей. Однако пускать их к себе никто не хочет.

Спектакль «Как лечить удава» (0+).

Когда: 19 мая, 11.00.

Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).

Билеты: 500 рублей.

Увлекательная музыкальная сказка по мотивам произведений Григория Остера о любимых героях известного мультфильма — Удаве, Мартышке, Слоненке и Попугае.

Поезд «Магический экспресс».

Когда: 19 мая, 14.10.

Где: железнодорожный вокзал.

Билеты: 3500 рублей.

Окунуться в сказку, получить волшебную палочку и письмо из школы волшебства — все это возможно на «Магическом экспрессе». На протяжении всей поездки взрослых и детей ждет насыщенная развлекательная программа: волшебники, магия, фокусы, научные эксперименты, необычные пузыри, зелья и многое другое.