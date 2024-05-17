От «Ночи музеев» до «Алых парусов»: куда сходить в Самаре в выходные 18−19 мая 2024

Артист из Казахстана, участник Независимого баттла и PRO BATTLE. LeanJe получил широкую популярность еще в 2019 году и с того времени любовь поклонников только растет. Особенностью артиста является смешение музыкальных направлений. Рэп, рэпкор, рок, психоделик, славянский фолк, щепотка эпика — все это можно услышать чуть ли не в каждом треке LeanJe.