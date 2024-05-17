От «Ночи музеев» до «Алых парусов»: куда сходить в Самаре в выходные 18−19 мая 2024

Приближаются выходные, на улице устанавливается солнечная погода. Самое время выйти из дома и провести время весело и увлекательно. Тем более, что в предстоящие дни в городе пройдет множество интересных мероприятий. Рассказываем, куда сходить в Самаре в выходные
«Ночь музеев» в Самаре 18 мая 2024
18 мая 2024 года по всей стране пройдет акция «Ночь музеев». Ее участником станет и Самара. Музеи областной столицы подготовили массу интересных мероприятий. Гостей ждет шоу огня и света, увлекательные мастер-классы и многое другое. Ознакомиться с программами более подробно можно на сайте samara.kp.ru.
Концерты в Самаре
Александр Розенбаум (6+).
Когда: 17, 18 мая, 19.00.
Где: Самарская государственная филармония (ул. Фрунзе, 141).
Билеты: 4500−8000 рублей.
Александр Розенбаум — один из ярчайших представителей жанра авторской песни. Артист поет о любви к Родине, о Великой Отечественной войне и поднимает другие важные темы.
LeanJe (16+).
Когда: 18 мая, 19.00.
Где: «Куйбышев» (ул. Куйбышева, 128а).
Билеты: 1500−2200 рублей.
Артист из Казахстана, участник Независимого баттла и PRO BATTLE. LeanJe получил широкую популярность еще в 2019 году и с того времени любовь поклонников только растет. Особенностью артиста является смешение музыкальных направлений. Рэп, рэпкор, рок, психоделик, славянский фолк, щепотка эпика — все это можно услышать чуть ли не в каждом треке LeanJe.
Mirele (16+).
Когда: 18 мая, 20.00.
Где: концертный зал «Сигнал» (ул. Лесная, дом 23, корпус 2).
Билеты: 900 рублей.
Mirele — сольный проект Евы Гурари, в прошлом ½ группы «Мы». Ева — автор хитов «Скинь котиков», «Я сила» и других.
Выставки в Самаре
«Генконструктор Дмитрий Козлов — защитник Отечества».
Когда: 17, 18, 19 мая, 10.00.
Где: музейно-выставочный центр «Самара космическая» (ул. Красноармейская, 131).
Стоимость: бесплатно.
Выставка приурочена ко Дню Победы. Там представлены фотографии и издания о Дмитрии Козлове (1919 — 2009 гг.) — фронтовике, защитнике Ленинграда, создателе лучших образцов космической техники — ракет-носителей и космических аппаратов.
«Все небо на мне».
Когда: 17, 18 мая, 9.00; 19 мая, 10.00.
Где: Самарская областная библиотека (пр. Ленина, 14а).
Стоимость: бесплатно.
Выставка работ Виктора Норкина — художника, который работает в направлении романтического символизма. Его называют создателем собственного фантастического мира, а его работы отличаются большим вниманием к деталям.
Спектакли в Самаре
Голограмма «Балет» (6+).
Когда: 18 мая, 12.00, 17.00; 19 мая, 12.00, 17.00.
Где: Радуга (ул. Мичурина, 23).
Билеты: 180−280 рублей.
Голограмма высокого качества создаст эффект присутствия танцора на сцене. Организаторы проекта надеются донести до зрителя величайшее искусство балета и классической музыки в исполнении симфонического оркестра с помощью новых технологий. Сеанс длится15 минут.
«Алые паруса» (12+).
Когда: 18 мая, 18.00.
Где: театр им. Горького (пл. Чапаева, 1).
Билеты: 300−2000 рублей.
Прекрасная история о юности, любви и мечтах. Зрители погрузятся в атмосферу сказки и насладятся пением актеров.
«Москва, Черемушки» (16+).
Когда: 18 мая, 18.30.
Где: театр оперы и балета (пл. Куйбышева, 1).
Билеты: 300−2500 рублей.
Основная тема оперетты перекликается с историей нашей страны 1950−1960-х годов. Сюжет рассказывает о масштабном переезде москвичей из коммунальных квартир в отдельное, собственное жилье в новостройках.
Куда сходить с детьми в Самаре
Музыкальный спектакль «Кошкин дом» (0+).
Когда: 18 мая, 11.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: 500 рублей.
«Кошкин дом» — сказка о том, как в богатом доме Кошки случился пожар. Несчастная вместе со своим дворником, Котом Василием, ищут помощи у друзей. Однако пускать их к себе никто не хочет.
Спектакль «Как лечить удава» (0+).
Когда: 19 мая, 11.00.
Где: театр «Город» (пр. Ленина, 14а).
Билеты: 500 рублей.
Увлекательная музыкальная сказка по мотивам произведений Григория Остера о любимых героях известного мультфильма — Удаве, Мартышке, Слоненке и Попугае.
Поезд «Магический экспресс».
Когда: 19 мая, 14.10.
Где: железнодорожный вокзал.
Билеты: 3500 рублей.
Окунуться в сказку, получить волшебную палочку и письмо из школы волшебства — все это возможно на «Магическом экспрессе». На протяжении всей поездки взрослых и детей ждет насыщенная развлекательная программа: волшебники, магия, фокусы, научные эксперименты, необычные пузыри, зелья и многое другое.