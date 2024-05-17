Кузнечный фестиваль и музыкальный экспресс: Как пройдет празднование 320-летия Кронштадта

Программа празднования 320-летия Кронштадта.
В 9.00 на Восточной Усть-Рогатке состоится торжественный подъем Военно-морского флага и флагов расцвечивания на кораблях Ленинградской военно-морской базы.
В 9.00 пройдет торжественная церемония возложения цветов к памятнику Петру I в Петровском парке.
В 10:00 в Кронштадтском Морском соборе состоится праздничная литургия.
В 10:00 на Городском стадионе Кронштадта (Тулонская аллея, 11) начнется Первый парад физкультурников, посвященный 320-летию основания Кронштадта, который соберет около 900 спортсменов и любителей спорта.
В 10.00 на Якорной площади на Якорной площади начнется официальная церемония открытия праздника к юбилею города. Во время которой кронштадтцев и гостей города поздравят официальные лица и почетные гости.
В 10.15 на Якорной площади стартует VII Фестиваль танца «Кронштадтский вальс».
В 11.00 на сцене объявят «Почётного жителя города Кронштадта» и победителей конкурсов «Надежда Кронштадта — 2024», «Ученик года Кронштадта — 2024».
С 12.00 до 13.00 на Якорной площади в рамках празднования будет проходить перформанс: Петр Первый в окружении придворных дам поздравят жителей и гостей города с юбилеем Кронштадта.
В 10.00 парке «Патриот» стартует кузнечный фестиваль «Кронгефест». Торжественное открытие фестиваля состоится в 13.30.
В 13.30 на площадке парка «Патриот» в честь юбилея города приготовят гигантскую 320-килограммовую порцию макарон по-кронштадтски. Блюдо смогут отведать жители и гости города совершенно бесплатно.
С 10.00 до 23.00 на Якорной площади будет работать фото-зона с ботиком Петра I. Копия ботика Петра I — экспонат Государственного музея истории Санкт-Петербурга на один день переместится в Кронштадт, чтобы украсить главную площадь города.
С 10.00 до 23.00 на Якорной площади будут представлены выставка «Люди вне времени» и проект «Кронштадт глазами детей. Прошлое и настоящее».
С 10.00 до 21.00 будет работать Гастрономическая улица, которая расположится на улице Рошаля.
С 12.00 до 12.30 на Якорной площади выступит кавер-группа Север Band.
С 14.00 до 18.00 в Андреевском саду будет проходить детский праздник «Чудо-остров» и библиотечная акция «Кронштадт, читай!».
С 14.00 до 15.00 на Безымянном переулке пройдет конкурс детского рисунка на асфальте, посвященный 320-летию основания Кронштадта.
В 14.00 в Андреевском саду начнется дефиле детских колясок «Я шагаю по Кронштадту».
В 16.00 в сквере Кронштадтского Дворца молодежи (Советская ул, 35) стартует молодежная акция «Город-мечта».
С 13.00 до 17.00 Музыкальный экспресс «Виват, Кронштадт!» проедет по улицам с остановками на: ул. Аммермана, д. 2, Посадская ул., д. 26, Кронштадтское ш., д. 10, кор.3, ул. Станюковича, д. 6.
С 19.30 до 22.30 на Якорной площади Кронштадта состоится Большой праздничный концерт «От классики до рока», посвященный 320-летию основания Кронштадта. В первой части мероприятия прозвучат шедевры классической музыки — оперные арии, знаменитые неаполитанские песни, колоритные русские романсы. Продолжится концерт выступлением Заслуженной артистки РФ Юлии Чичериной.