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В Березовском жители остались без горячей воды из-за прорыва трубопровода

Коммунальные службы уже устраняют аварию.

В Березовском на улице Волкова произошёл порыв трубопровода, оставивший часть местных жителей без горячего водоснабжения. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы города Юлия Апанасенко. Отключение затронуло следующие адреса:

улица Волкова 6, 10, 12, 14, 16, 18;

улица Барзасская;

улица Ноградская;

улица Вишневая;

ПНС № 4.

Коммунальные службы уже приступили к устранению аварии, ремонтные работы проходят в районе площади Волкова. Власти обещают, что после завершения работ будет проведено благоустройство территории.