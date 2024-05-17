В Березовском жители остались без горячей воды из-за прорыва трубопровода

В Березовском на улице Волкова произошёл порыв трубопровода, оставивший часть местных жителей без горячего водоснабжения. Об этом сообщила исполняющая обязанности главы города Юлия Апанасенко. Отключение затронуло следующие адреса:
улица Волкова 6, 10, 12, 14, 16, 18;
улица Барзасская;
улица Ноградская;
улица Вишневая;
ПНС № 4.
Коммунальные службы уже приступили к устранению аварии, ремонтные работы проходят в районе площади Волкова. Власти обещают, что после завершения работ будет проведено благоустройство территории.