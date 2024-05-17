Работа умных остановок восстановлена в Нижнем Новгороде

Сейчас идет подключение ещё комплексов — «Улица Ванеева» в районе дома № 52А по улице Канашской, «Улица Лобачевского» в районе дома № 20 по улице Коммуны и «Стадион Полет» в районе дома № 14 по улице Чаадаева.