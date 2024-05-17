Работа умных остановок восстановлена в Нижнем Новгороде

Работа ряда умных остановок была восстановлена в Нижнем Новгороде за последние недели, сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО «ЦРТС» Алена Чернышова в соцсетях.
По данным ПАО «Ростелеком», восстановлена работа остановок: «Торговые ряды», «Улица Ванеева» в районе дома № 50, «Микрорайон Дубенки», «Улица Комсомольская», «Метро Парк Культуры», «Улица Лобачевского» в районе дома № 33 по улице Коммуны, «Метро Двигатель Революции», «Железнодорожная больница», «Стадион Полет» в районе дома № 11 по улице Чаадаева, «Улица Минеева» и «Платформа Чаадаево».
Сейчас идет подключение ещё комплексов — «Улица Ванеева» в районе дома № 52А по улице Канашской, «Улица Лобачевского» в районе дома № 20 по улице Коммуны и «Стадион Полет» в районе дома № 14 по улице Чаадаева.
Всего на улицах Нижнего Новгорода действуют 279 умных остановок, неисправны 55 устройств.