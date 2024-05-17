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Екатерина Мизулина прокомментировала кражу гвоздик с Вечного огня в Самаре

Директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратила внимание на кражу студентом гвоздик на площади Славы в Самаре.

Источник: Комсомольская правда

Директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина отреагировала на случай кражи студентом гвоздик с Вечного огня на площади Славы в Самаре. В городе это второй случай за неделю, связанный с оскорблением памяти участников Великой Отечественной Войны.

— Это лишь следствие того, что в регионе, вероятно, недостаточно уделяют внимания обсуждению с молодежью событий тех лет, не рассказывают о преступлениях, которые совершали фашисты, — написала в своем телеграм-канале Мизулина.

Также она отметила, что жители Куйбышева внесли невероятный вклад в победу советского народа над нацистской Германией. Напомним, на видео студент одного из вузов украл гвоздики с Вечного огня, начал их ломать и веселиться.

Все это снималось под веселый смех его подруги. Из-за поведения молодых людей в Самаре правоохранители организовали проверку.