Незаконно построенные ЖК сносят в Алматинской области

— Также 23 компании технического контроля и девять аккредитованных компаний по техническому надзору оштрафованы на 21 963 436 тенге, 22 аттестата приостановлены на шесть месяцев, один аттестат и две аккредитационные комиссии отменены решением суда. Оштрафованы 18 единиц авторского надзора на сумму 8 505 468 тенге, из них аттестаты трех авторских надзоров отменены. Три аккредитованные компании оштрафованы на 2 587 500 тенге.