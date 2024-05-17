В Петербурге 17 мая завершился отопительный сезон

Отопительный сезон в Петербурге прошел в штатном режиме и официально завершился в полдень 17 мая, сообщили в Смольном.
В связи с установившейся положительной температурой наружного воздуха Комитетом по энергетике и инженерному обеспечению издано распоряжение от 16.05.2024 № 79 об окончании отопительного периода. Его продолжительность составила 225 дней. Регулярное теплоснабжение зданий прекратилось 17 мая 2024 года в 12:00.
Как отметили в Комитете по энергетике, несмотря на переменчивые погодные условия — то тепло, то жесткие морозы — отопительный сезон прошел в штатном режиме благодаря тщательной и заблаговременной подготовке к нему.
К новому отопительному сезону теплоэнергетикам потребуется подготовить: 15 теплоцентралей, более 700 котельных, 377 центральных тепловых пунктов и более 70 тысяч км инженерных сетей, в том числе почти 10 тысяч км — тепловых.
С графиками отключения горячей воды можно ознакомиться по ссылке.