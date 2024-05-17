Новых «Ромео и Джульетта» раскритиковали в сети

«О боже, эта инклюзивность, куда она ведет», «Почему вы сразу не поставили пьесу с трансгендерами?», «Здравый смысл?», «Я бы поняла создателей, если бы все участники были афро, но черт, что это? Почему вы нам пытаетесь навязать свои взгляды?», «О, боже, не нашлось красивой актрисы?», «Мы плакали на “Русалочке”, но тут я хочу рыдать».