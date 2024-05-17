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Новых «Ромео и Джульетта» раскритиковали в сети

Историю любви, написанную Шекспиром, в очередной раз воссоздадут на театральной сцене в Лондоне. К Ромео у поклонников нет вопросов, ведь его сыграет звезда франшизы «Челочек-паук» Том Холланд. А вот роль итальянки исполнит темнокожая артистка Франческа Амевуда-Риверс, вызвавшая волну обсуждения в сети. Подробнее рассказывает Tengri Life.

Источник: instagram.com/romeojulietldn

Выбор главной актрисы был жестко раскритикован из-за цвета ее кожи. На официальной странице пьесы появились постеры с героями, однако комментарии к этим публикациям были закрыты. Тем не менее это не помешало театралам вынести активное обсуждение на свои личные страницы.

Комментаторы недовольны выбором актрисы на главную роль, многие по этому случаю вспомнили фильм «Русалочка», в котором сыграла актриса африканского происхождения Холли Бейли. После появления афиши предстоящей пьесы «Ромео и Джульетта» в сети появились мемы, сравнивающие актрису с хищником из одноименного фильма.

«О боже, эта инклюзивность, куда она ведет», «Почему вы сразу не поставили пьесу с трансгендерами?», «Здравый смысл?», «Я бы поняла создателей, если бы все участники были афро, но черт, что это? Почему вы нам пытаетесь навязать свои взгляды?», «О, боже, не нашлось красивой актрисы?», «Мы плакали на “Русалочке”, но тут я хочу рыдать».

написали недовольные пользователи.

Английская актриса Франческа Амевуда-Риверс в основном выступает в театре и почти не появляется на телевизионных проектах. Тем не менее, в лондонском обществе девушку знают. Она также является композитором. Что касается актера Тома Холланда, то прославился он благодаря роли во франшизе «Человек-паук». Сейчас актер является одной из самых востребованных звезд Британии и Америки.