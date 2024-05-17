В центре Перми изменится движение автобусов на время марафона 19 мая

Движение автобусов изменится в центре Перми на время марафона 19 мая, сообщает городской департамент транспорта.
По данным ведомства, всероссийский марафон «ЗаБег.РФ» пройдёт на центральных улицах 19 мая с 7:00 до 15:00. На время перекрытия улиц для забега часть автобусов будут двигаться по изменённому маршруту.
В частности, автобусы № 3, 51 и 71 не будут доезжать до остановки «Станция Пермь I». Конечной остановкой маршрута № 51 на это время станет ПНИПУ, в то время как автобусы № 3 и 51 будут разворачиваться по улице Екатерининской, Комсомольскому проспекту и улице Ленина.
Для компенсационного маршрута № 72 временно будет исключена остановка «ЦУМ». Пермяки смогут добраться до близлежащей остановки «Филармония». Автобусный маршрут № 300 т обслуживаться 19 мая не будет.