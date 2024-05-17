В пятницу, 17 мая, на сайте администрации Тольятти был опубликован проект постановления об установлении регулируемых тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам.
С 1 июня 2024 года, согласно проекту нормативного акта, стоимость одной поездки в городских автобусах и троллейбусах составит 42 рубля.
Рассчитана и стоимость транспортных карт жителя городского округа Тольятти на месяц на два вида транспорта (автобус, троллейбус). Стоимость студенческого проездного составит 1 044 рубля, для учащихся — 731 рубль, безлимитной единой транспортной карты — 2 268 рублей.