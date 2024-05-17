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В Омске изменят маршруты двух популярных автобусов

Это произойдёт 19 мая.

Источник: Om1.ru

В Омске 19 мая состоится всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ». В связи с этим временно изменятся маршруты автобусов № 73 и 109. Изменения будут действовать с 11:00 до 16:00.

Автобусы № 73 с Красного Пути поедут по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту К. Маркса до улицы Маяковского, далее — по обычному маршруту.

Автобусы № 109 поедут до конечной остановки «Железнодорожный вокзал», а не «Речной порт».

Добавим, что в воскресенье из-за полумарафона будет закрыто движение по улицам Ленина (на участке от улицы Броз Тито до Ленинградской площади) и Шаумяна (на участке от улицы 9-й Ленинской до улицы 12-й Пролетарской).