Блок «Победа» организует «Фестиваль дружбы народов» в Оргееве, Бельцах, Комрате и Тараклии

«Мы будем праздновать культурное разнообразие и дружбу между странами-членами Евразийского экономического союза. Мы стараемся принести радость нашим сообществам, предоставляя аутентичный опыт через традиционную кухню, яркие песни и увлекательные мероприятия для всей семьи. Мы хотим, чтобы этот фестиваль укрепил связи между людьми и межкультурный диалог», — поведала депутат парламента и секретарь исполнительного комитета Марина Таубер.