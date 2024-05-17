Блок «Победа» организует «Фестиваль дружбы народов» в Оргееве, Бельцах, Комрате и Тараклии

Политический блок «Победа» организует «Фестиваль дружбы народов» в субботу 18 мая. Мероприятие пройдет в Оргееве, Бельцах, Комрате и Тараклии.
На фестивале будут представлены традиционные кухни стран-членов Евразийского экономического союза.
Посетители смогут отведать русские и белорусские блины, армянские шашлыки, киргизский плов и казахские сладости. Блюда будут готовиться во время мероприятия и бесплатно подаваться всем желающим.
Организаторы также подготовили розыгрыши и забавные конкурсы. Участники смогут весело провести время и одновременно выиграть интересные призы, в том числе электровелосипед.
В это же время состоится концерт артистов из России, Беларуси, Армении, Кыргызстана и Казахстана.
А для самых маленьких представители блока «Победа» обещают день, полный развлечений и веселья. Дети смогут попрыгать на батутах, нанести аквагрим и сделать пиньяту.
«Мы будем праздновать культурное разнообразие и дружбу между странами-членами Евразийского экономического союза. Мы стараемся принести радость нашим сообществам, предоставляя аутентичный опыт через традиционную кухню, яркие песни и увлекательные мероприятия для всей семьи. Мы хотим, чтобы этот фестиваль укрепил связи между людьми и межкультурный диалог», — поведала депутат парламента и секретарь исполнительного комитета Марина Таубер.
Во всех четырех городах фестиваль начнется в 16:00. В Оргееве мероприятие пройдет в публичном парке, а в Бельцах, Таракии и Комрате — в центре города.