Официальное открытие Соборной мечети в Крыму состоится — Аксенов

«В Крыму действует повышенный уровень террористической опасности, мы относимся к проведению массовых мероприятий очень аккуратно и заранее ничего не анонсируем. Но то, что торжественный намаз, связанный с открытием мечети, пройдет, все это будет в ближайшее время, никаких сомнений нет», — сказал Аксенов в интервью телеканалу «Миллет».