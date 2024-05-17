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Официальное открытие Соборной мечети в Крыму состоится — Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. Торжественное официальное открытие Соборной мечети в Симферополе состоится в ближайшее время, конкретная дата не называется по соображениям безопасности. Об этом заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

«В Крыму действует повышенный уровень террористической опасности, мы относимся к проведению массовых мероприятий очень аккуратно и заранее ничего не анонсируем. Но то, что торжественный намаз, связанный с открытием мечети, пройдет, все это будет в ближайшее время, никаких сомнений нет», — сказал Аксенов в интервью телеканалу «Миллет».

Соборную мечеть Симферополя возвели на южной возвышенности крымской столицы, в районе водохранилища. Храм может вместить более четырех тысяч верующих. Проект реализуется за счет средств благотворительных пожертвований частных лиц и фондов. Строительство мечети началось в 2015 году под патронатом президента России Владимира Путина.

В декабре 2023 года в Соборной мечети состоялся первый намаз. В историческом богослужении, которое провел муфтий Крыма Эмирали Аблаев, приняли участие 350 человек со всего региона — лидеры региональных общин, духовенство, представители генерального подрядчика.

10 апреля в Соборной мечети впервые прошел праздничный намаз в честь праздника Ураза-байрам по случаю окончания священного для мусульман месяца Рамадан.

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