Когда на набережной в Судаке появятся новые туалеты

«Мы знаем об этой проблеме и работаем. В ближайшие два-три месяца будут открыты два туалета в парке у Холма Славы, который благоустраивается, это недалеко от набережной».
Кроме того, по его словам, неподалеку от набережной также планируется обустроить несколько туалетов, а в середине поставят модульную кабинку.
Ранее сообщалось, что поврежденную ноябрьским «штормом века» набережную в Судаке планируется восстановить к середине июня текущего года. На данный момент на набережной Судака в результате шторма разрушены 65 метров подпорной стены.