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Когда на набережной в Судаке появятся новые туалеты

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мая — РИА Новости Крым. В ближайшие несколько месяцев в Судаке в районе набережной появятся новые туалеты. Об этом, отвечая на вопросы горожан в ходе своего прямого эфира на платформе «ВКонтакте», сообщил глава местной администрации Константин Подсевалов.

Источник: РИА "Новости"

«Мы знаем об этой проблеме и работаем. В ближайшие два-три месяца будут открыты два туалета в парке у Холма Славы, который благоустраивается, это недалеко от набережной».

сказал Подсевалов

Кроме того, по его словам, неподалеку от набережной также планируется обустроить несколько туалетов, а в середине поставят модульную кабинку.

Ранее сообщалось, что поврежденную ноябрьским «штормом века» набережную в Судаке планируется восстановить к середине июня текущего года. На данный момент на набережной Судака в результате шторма разрушены 65 метров подпорной стены.