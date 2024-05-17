С 1 июня казахстанцам для въезда в Грузию потребуется медстраховка

Минимальная сумма штрафа за отсутствие страхового полиса составит 300 лари, или около 50 тыс. тенге. При занятии экстремальными видами спорта, в том числе горнолыжным, альпинизмом и трекингом, сумма штрафа составит от 500 до 1000 лари, или от 82 тыс. до 164 тыс. тенге. При неуплате штрафа в установленный срок до 30 дней его размер увеличивается вдвое. Повторное выявление нарушения требования о наличии полиса медицинского страхования туриста также удваивает размер штрафа. Кроме того, наличие неоплаченного штрафа может стать основанием для отказа в выезде из страны.