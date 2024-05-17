С 1 июня казахстанцам для въезда в Грузию потребуется медстраховка

С 1 июня, в соответствии с обновленным законом о туризме, в Грузии начинают действовать новые обязательные правила въезда иностранных туристов, которые определяют минимальные требования к медицинской страховке, сообщает пресс-служба СК «Евразия».
В законодательстве Грузии отсутствие страхового полиса не указано в качестве причины отказа при первом въезде в страну. Миграционная служба или пограничный контроль могут наложить штраф, а при выявлении факта повторного нарушения и вовсе отказать туристу во въезде.
Минимальная сумма штрафа за отсутствие страхового полиса составит 300 лари, или около 50 тыс. тенге. При занятии экстремальными видами спорта, в том числе горнолыжным, альпинизмом и трекингом, сумма штрафа составит от 500 до 1000 лари, или от 82 тыс. до 164 тыс. тенге. При неуплате штрафа в установленный срок до 30 дней его размер увеличивается вдвое. Повторное выявление нарушения требования о наличии полиса медицинского страхования туриста также удваивает размер штрафа. Кроме того, наличие неоплаченного штрафа может стать основанием для отказа в выезде из страны.
Минимальная сумма страхового покрытия в случае оказания экстренной медицинской помощи (неотложное амбулаторное лечение) должна составлять 5 тыс. долларов США/евро, 30 тыс. долларов США/евро — на стационарное лечение. Полис оформляется на весь срок пребывания туриста в Грузии, включая дни прилета и вылета.
«Грузия является одним из самых популярных направлений у казахстанских туристов, которое с каждым годом привлекает все больше людей. Туроператор обязан информировать выезжающих об обязательном медицинском страховании на время пребывания, в том числе и о размерах штрафов. Однако значительная часть наших граждан, как правило, самостоятельно занимается организацией поездки в Грузию, без привлечения турагентств. Незнание законов может оставить неприятное впечатление, особенно при первом посещении этой замечательной страны», — прокомментировали в пресс-службе СК «Евразия».
Законодательством Грузии допускается оформление электронного полиса страхования на грузинском, английском или русском языках, он впоследствии должен быть обязательно распечатан на бумаге для предъявления по требованию. Наличие действующего полиса медицинского страхования туриста проверяется миграционной службой как при въезде в Грузию, так и во время выезда. Также проверка документов, в том числе страховки, может быть осуществлена во время пребывания туриста в стране.
Закон об обязательном наличии полиса страхования у иностранных туристов вступил в действие в Грузии еще в начале 2024 года, но штрафовать за отсутствие медстраховки начнут только с начала июня.
По данным Национальной администрации туризма Грузии, в 2023 году страну посетило более 7 млн туристов, из них более 167 тыс. — из Казахстана: шестое место в рейтинге стран по количеству въезжающих в Грузию.