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В центре Омска открылось культурное пространство

В преддверии «Ночи музеев», которая пройдет 18 мая, во дворе музея «Искусство Омска» состоялось открытие общественного пространства. Оно создано для проведения культурных мероприятий, творческих проектов музея на открытом воздухе.

Музейный дворик под названием «Арт-погружение» существенно преобразился. Его комплексно озеленили, украсили малыми архитектурными формами, обустроили яркую подсветку, оснастили выставочными стендами, стилизовали декорациями, установили амфитеатр и камерную сцену.

В культурном учреждении «Искусство Омска» пояснили, что открытие дворика специально приурочили к акции «Ночь музеев». Главной темой музей выбрал мифологию и фольклор русской и мировой культуры, интерпретированные через локальный контекст.

Гости при посещении экспозиции смогут представить себя героями сказок, а закончится маршрут в обновленном дворике — метафорическом порте, который превратится в место для размышлений, общения и отдыха.

Отметим, что благоустроить дворик получилось благодаря проекту «Родные музеи» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Обновление примузейных пространств — одно из ключевых направлений инициативы.

«Больше столетия Омск носит звание культурной столицы Сибири. Наш город связан с именами Михаила Врубеля, Кондратия Белова, Николая Третьякова. Каждый день в нашем городе создаются новые страницы творческой истории России, и, конечно, поддержка художественного сообщества очень важна. Площадка городского музея “Искусство Омска” в этой связи является уникальной платформой. Здесь юные таланты находят зрителя, опытные мастера передают свои знания и секреты ремесла — процесс непрекращающийся и требующий размаха. И вот благодаря компании “Газпром нефть” у художников появилось новое пространство для творчества. Я уверен, что музейный дворик “Арт-погружение” станет площадкой для реализации самых креативных и ярких проектов, которые привлекут внимание и омичей, и гостей нашего города», — заявил мэр Омска Сергей Шелест.

В дальнейшем обновленное пространство дворика планируют использовать для выставок, пленэров, лекций, концертов и кинопоказов.

«Омск — один из самых творческих городов Сибири, в который хочется приезжать снова и снова. Таким его делают местные жители — художники, декораторы, архитекторы, вместе с которыми нам удалось создать музейный дворик “Арт-погружение”. Мы не просто изменили территорию, мы наполнили пространство новым смыслом: музеи — это место и для креативных идей, и для душевных бесед. Я надеюсь, что дворик регулярно будет собирать омичей вместе и наполнит их жизнь новыми яркими событиями», — заявила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.

Напомним, в 2023 году также накануне «Ночи музеев» после реконструкции был открыт дворик «Эссен» Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Сейчас это одно из наиболее популярных общественных пространств у жителей Оренбурга.

«Городской музей “Искусство Омска” давно сотрудничает с “Газпром нефтью” — компания помогла нам обновить вывеску, улучшить навигацию, организовать выставку ранее не публиковавшихся фондовых материалов об истории Омского НПЗ. Сейчас у нас появилось новое пространство, о котором мы давно мечтали. Теперь у нашей команды есть возможность осваивать больше современных практик и новых форматов мероприятий, которые привлекут не только любителей искусства, но и тех, кому только предстоит открыть для себя этот мир», — пояснила директор Городского музея «Искусство Омска» Лариса Тимкова.

Оценить новое творческое пространство по адресу Партизанская, 5а лит М омичи могут уже сейчас.

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