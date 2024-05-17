В центре Омска открылось культурное пространство

«Городской музей “Искусство Омска” давно сотрудничает с “Газпром нефтью” — компания помогла нам обновить вывеску, улучшить навигацию, организовать выставку ранее не публиковавшихся фондовых материалов об истории Омского НПЗ. Сейчас у нас появилось новое пространство, о котором мы давно мечтали. Теперь у нашей команды есть возможность осваивать больше современных практик и новых форматов мероприятий, которые привлекут не только любителей искусства, но и тех, кому только предстоит открыть для себя этот мир», — пояснила директор Городского музея «Искусство Омска» Лариса Тимкова.