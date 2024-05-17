В центре Омска открылось культурное пространство

Музейный дворик под названием «Арт-погружение» существенно преобразился. Его комплексно озеленили, украсили малыми архитектурными формами, обустроили яркую подсветку, оснастили выставочными стендами, стилизовали декорациями, установили амфитеатр и камерную сцену.
В культурном учреждении «Искусство Омска» пояснили, что открытие дворика специально приурочили к акции «Ночь музеев». Главной темой музей выбрал мифологию и фольклор русской и мировой культуры, интерпретированные через локальный контекст.
Гости при посещении экспозиции смогут представить себя героями сказок, а закончится маршрут в обновленном дворике — метафорическом порте, который превратится в место для размышлений, общения и отдыха.
Отметим, что благоустроить дворик получилось благодаря проекту «Родные музеи» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Обновление примузейных пространств — одно из ключевых направлений инициативы.
«Больше столетия Омск носит звание культурной столицы Сибири. Наш город связан с именами Михаила Врубеля, Кондратия Белова, Николая Третьякова. Каждый день в нашем городе создаются новые страницы творческой истории России, и, конечно, поддержка художественного сообщества очень важна. Площадка городского музея “Искусство Омска” в этой связи является уникальной платформой. Здесь юные таланты находят зрителя, опытные мастера передают свои знания и секреты ремесла — процесс непрекращающийся и требующий размаха. И вот благодаря компании “Газпром нефть” у художников появилось новое пространство для творчества. Я уверен, что музейный дворик “Арт-погружение” станет площадкой для реализации самых креативных и ярких проектов, которые привлекут внимание и омичей, и гостей нашего города», — заявил мэр Омска Сергей Шелест.
В дальнейшем обновленное пространство дворика планируют использовать для выставок, пленэров, лекций, концертов и кинопоказов.
«Омск — один из самых творческих городов Сибири, в который хочется приезжать снова и снова. Таким его делают местные жители — художники, декораторы, архитекторы, вместе с которыми нам удалось создать музейный дворик “Арт-погружение”. Мы не просто изменили территорию, мы наполнили пространство новым смыслом: музеи — это место и для креативных идей, и для душевных бесед. Я надеюсь, что дворик регулярно будет собирать омичей вместе и наполнит их жизнь новыми яркими событиями», — заявила директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
Напомним, в 2023 году также накануне «Ночи музеев» после реконструкции был открыт дворик «Эссен» Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Сейчас это одно из наиболее популярных общественных пространств у жителей Оренбурга.
«Городской музей “Искусство Омска” давно сотрудничает с “Газпром нефтью” — компания помогла нам обновить вывеску, улучшить навигацию, организовать выставку ранее не публиковавшихся фондовых материалов об истории Омского НПЗ. Сейчас у нас появилось новое пространство, о котором мы давно мечтали. Теперь у нашей команды есть возможность осваивать больше современных практик и новых форматов мероприятий, которые привлекут не только любителей искусства, но и тех, кому только предстоит открыть для себя этот мир», — пояснила директор Городского музея «Искусство Омска» Лариса Тимкова.
Оценить новое творческое пространство по адресу Партизанская, 5а лит М омичи могут уже сейчас.