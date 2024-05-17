Остин
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Нижнем Новгороде начался ремонт девяти дорог по нацпроекту

В Нижнем Новгороде ремонтируют улицы Фруктовую, Гужевую, Усилова, Гвоздильную, Волочильную, Комсомольское и Московское шоссе, сообщил директор МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей» Андрей Левдиков. Ремонт ведется по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» (БКД).

По его словам на 437 км Комсомольского шоссе выполнено уже 90% работ, на эстакаде Московского шоссе — 70%.

Рабочие ремонтируют дорогу на Московском шоссе на участке от Комсомольского шоссе до выезда из города, протяженностью более 6 км. Также капитально ремонтирует путепровод длинной 4 км на Московское шоссе через улицу Кузбасскую.

В общей сложности в этом году в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать 14 участков дорог по нацпроекту БКД. В том числе, будут ремонтировать проспекты Гагарина и Ленина.

строительство