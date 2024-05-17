В Нижнем Новгороде начался ремонт девяти дорог по нацпроекту

По его словам на 437 км Комсомольского шоссе выполнено уже 90% работ, на эстакаде Московского шоссе — 70%.
Рабочие ремонтируют дорогу на Московском шоссе на участке от Комсомольского шоссе до выезда из города, протяженностью более 6 км. Также капитально ремонтирует путепровод длинной 4 км на Московское шоссе через улицу Кузбасскую.
В общей сложности в этом году в Нижнем Новгороде планируют отремонтировать 14 участков дорог по нацпроекту БКД. В том числе, будут ремонтировать проспекты Гагарина и Ленина.