Казахстанцы смогут чаще летать в Китай

Отмечается, что ведомство продолжает работу по увеличению количества международных рейсов и расширению географии полетов.
«С 30 мая 2024 года авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить количество рейсов по маршруту Астана — Урумчи с двух до трех рейсов в неделю».
Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737 (от 128 до 178 кресел).
В Минтранспорта подчеркнули, что тем самым по итогам визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Китай в октябре 2023 года общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 рейсов в неделю.
«Рост количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также развитию конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты», — считают в ведомстве.