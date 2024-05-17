Брат убитой Салтанат Нукеновой сделал предостережение

Куандык Бишимбаев в 2016 году возглавил Министерство национальной экономики Казахстана, но уже через восемь месяцев его отправили в отставку из-за коррупционного скандала. Бывшего министра признали виновным в получении крупной взятки, хищении бюджетных средств и приговорили к десяти годам лишения свободы с конфискацией имущества и пожизненным запретом занимать руководящие должности на госслужбе. Но в октябре 2019 года суд Шымкента (город республиканского значения на юге Казахстана) вынес постановление об условно-досрочном освобождении экс-министра.