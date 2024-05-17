Представление врио губернатора Кузбасса состоится 20 мая

Временно исполняющий обязанности губернатора Кузбасса Илья Середюк будет представлен депутатам и общественности 20 мая. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на Сибирский окружной информационный центр. Президент России Владимир Путин назначил Илью Середюка врио губернатора Кузбасса 15 мая, после того как прежний глава региона Сергей Цивилев был назначен министром энергетики РФ.