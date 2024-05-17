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Подведены итоги конкурса «Миссис Нижний Новгород-2024»

Названы победительницы в номинациях конкурса.

Источник: Аргументы и факты

В Нижнем Новгороде завершился конкурс «Миссис Нижний Новгород-2024», 16 мая прошло финальное шоу. На сцену вышли 25 замужних женщин, среди которых жюри выбрало самых-самых.

У участниц было четыре выхода: «Женщина будущего» в футуристических костюмах, «Роза в пустыне» — в нежных бежево-розовых платьях, выход с детьми, а также дефиле в вечерних платьях.

Главный титул «Гран-при миссис Нижний Новгород» получила Дарья Захарова.

«Она действительно с первого выхода привлекла к себе внимание. Очень красивая женщина, мама сына-танцора. Они исполнили вместе грузинский танец, да так эмоционально. Всех покорили», — говорит член жюри, коммерческий директор «АиФ- Нижний Новгород» Елена Старцева.

«Гран-при Миссис Нижний Новгород классик (категория 40+)» получила Надежда Толкачева, а титул «Гран-при миссис ПФО классик» у Оксаны Нижегородовой, «Гран-при Миссис Волга» получила Евгения Беляева, а «Гран-при миссис Нижний Новгород Ms (без детей)» — Анна Тарасова.

Кроме того, диплом «Миссис АиФ-Нижний Новгород» получила Юлия Гусева, которая набрала наибольшее число голосов в голосовании на сайте nn.aif.ru.

мода и красота