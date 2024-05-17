Стало известно, когда пройдут выпускные вечера в школах Новосибирской области

Долгожданные выпускные вечера для учеников 9 и 11 классов новосибирских школ пройдут 28 и 29 июня. Об этом сообщило региональное министерство образования.
— Рекомендации по датам проведения мероприятий отражены в приказе министерства образования от 06.12.2023 № 2594 «О завершении 2023−2024 учебного года», — уточнило ведомство.
Этого события с нетерпением ждут не только сами школьники, но и их родители, учителя, близкие. Ведь выпускной — это не просто праздник, это подведение итогов многолетнего труда, прощание со школой и шаг в новую, взрослую жизнь.
В преддверии торжества с 20 по 25 мая для девятиклассников прозвенит последний звонок. Одиннадцатиклассники же услышат его 24 или 25 мая. Эти волнительные моменты знаменуют собой завершение учебного года и начало нового этапа — подготовки к экзаменам.
Торжественная церемония вручения аттестатов выпускникам 9 и 11 классов также состоится 28 или 29 июня. В этот день ребята получат заветные документы, которые откроют им двери в будущее.