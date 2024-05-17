Ушёл из жизни известный омский рок-музыкант Игорь Третий

Игорь Третий, настоящее имя которого Игорь Лобов, родился в 1960 году. В девяностые годы он был одной из ключевых фигур омской рок-сцены. Свою музыкальную карьеру он начал в группе «Хижина поцелуев», а позже стал выступать сольно. Третий регулярно участвовал в многочисленных рок-фестивалях и концертах, проводимых в те годы. Его стиль критики характеризовали как «бард-рок» и «авангард».