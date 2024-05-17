Количество авиарейсов по направлению Астана — Урумчи увеличится

Количество авиарейсов «Астана — Урумчи» увеличится, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на Комитет гражданской авиации РК.
«С 30 мая 2024 года авиакомпания China Southern Airlines планирует увеличить количество рейсов по маршруту Астана — Урумчи с 2 до 3 в неделю. Рейсы будут выполняться на воздушных судах типа Boeing 737 (емкость от 128 до 178 кресел)», — говорится в информации.
В результате, по итогам визита президента Республики Казахстан в Китай в октябре 2023 года, общее количество рейсов между странами увеличивается с 27 до 43 в неделю.
«Рост количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также развитию конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты», — отметили в КГА.