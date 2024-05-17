Количество авиарейсов по направлению Астана — Урумчи увеличится

«Рост количества рейсов между Казахстаном и Китаем будет способствовать дальнейшему развитию туристического, культурного, инвестиционного и делового сотрудничества между странами, а также развитию конкуренции на рынке международных авиаперевозок и снижению цен на авиабилеты», — отметили в КГА.