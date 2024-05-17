В Татарстане на выходных ожидается до 18 градусов тепла

В Казани завтра ночью ожидается небольшой дождь и ветер местами порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит +6..+8 градусов. Днем в столице РТ будет облачно с прояснениями и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +14..+16 градусов.