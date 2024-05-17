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В Татарстане на выходных ожидается до 18 градусов тепла

Местами прогнозируется ветер порывами до 14 м/с.

Сейчас в Остине: +17° 0 м/с 94% 739 мм рт. ст. +21°
Источник: Город Казань.KZN.RU

Завтра в Татарстане прогнозируется переменная облачность. Ночью ожидается небольшой дождь и до 3..8 градусов тепла. Днем в республике существенных осадков не предвидится, воздух прогреется до +11..+16 градусов.

В Казани завтра ночью ожидается небольшой дождь и ветер местами порывами до 14 м/с. Температура воздуха составит +6..+8 градусов. Днем в столице РТ будет облачно с прояснениями и без осадков. Столбики термометров поднимутся до +14..+16 градусов.

В воскресенье, 19 мая, в Татарстане будет малооблачно и без осадков. Температура воздуха ночью составит 0..+5 градусов, местами на почве возможны заморозки до −2 градусов. Днем потеплеет до +13..+18 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в первые дни следующей недели погода в республике будет по-прежнему формироваться под влиянием малооблачного антициклона. Ночью прогнозируется +1..+7 градусов, днем температуры повысятся до +20 градусов и выше.