В Пулково объяснили решение повысить стоимость платной парковки

Там заявили, что цены в Пулково сопоставимы с уровнем аэропортов московского авиаузла. Нынешний объем территории для парковок транспортных средств ограничен на фоне постоянно растущего спроса.
«Новая тарифная политика позволяет перераспределять транспортные потоки. Повышенные тарифы вводятся для зон с наибольшей заполняемостью», — указали в пресс-службе управляющей компании.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что теперь за полчаса стоянки на краткосрочной парковке придется заплатить 350 рублей, а не 200 рублей, как это было до повышения тарифов.