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В Пулково объяснили решение повысить стоимость платной парковки

С 11 мая изменились тарифы на пользование платной парковкой. Например, краткосрочная парковка стала дороже на 75%. В пресс-службе ООО «Воздушные ворота Северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта) объяснили корректировку тарифов.

Источник: Коммерсантъ

Там заявили, что цены в Пулково сопоставимы с уровнем аэропортов московского авиаузла. Нынешний объем территории для парковок транспортных средств ограничен на фоне постоянно растущего спроса.

«Новая тарифная политика позволяет перераспределять транспортные потоки. Повышенные тарифы вводятся для зон с наибольшей заполняемостью», — указали в пресс-службе управляющей компании.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что теперь за полчаса стоянки на краткосрочной парковке придется заплатить 350 рублей, а не 200 рублей, как это было до повышения тарифов.