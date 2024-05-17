В Ростове-на-Дону «ожили полотна» Леонардо да Винчи

Еще одна сторона «Арт-Ростова» — выставка предметов искусства, состоит из трех разделов — «Арт-салон», «Декоративно-прикладное искусство» и «Антикварный салон». В «Арт-салоне» — 1 тыс. работ (живопись, графика, скульптура, иконопись, фото и т. д. ). В «Декоративно-прикладном искусстве» — «уникальные штучные товары ручной работы» (батик, гобелен, вышивка, макраме, бисероплетение и т. п. ). «Антикварный салон» будет интересен нумизматам, филателистам и всем, кто любит изучать старинные предметы быта, культуры и религии. Как заверили организаторы, понравившееся произведения можно будет приобрести сразу либо заказать.