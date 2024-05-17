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В Ростове-на-Дону «ожили полотна» Леонардо да Винчи

В «ДонЭкспоцентре» стартовал проект «Арт-Ростов», в рамках которого идет мультимедийный показ фильма и интерактивной экспозиции «Ожившие полотна Леонардо да Винчи. Тайна Моны Лизы», а также проходит масштабная выставка предметов искусства. 300 художников и мастеров из разных регионов России представляют более 2 тыс. произведений. Об этом «Ъ-Юг» сообщили в пресс-службе выставочного центра.

Проект «Арт-Ростов» идет с 16 по 26 мая. Общая площадь экспозиции — 9 тыс. кв. м. На выставке собрались живописцы, представители художественных галерей и музеев из южной столицы, Краснодара, Ставрополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и др. городов РФ. Все 11 дней здесь проходят мастер-классы, литературные чтения, выступления творческих коллективов и розыгрыши призов, звучат лекции об искусстве Всего — около 80 мероприятий.

В пресс-службе подчеркнули, что центральное событие выставки — премьера авторского фильма «Ожившие полотна Леонардо да Винчи. Тайна Моны Лизы». Картину показывают в специально оборудованном зале с панорамным экраном и объемным звуком. А рядом представлены репродукции Николая Рериха, Джузеппе Арчимбольдо и Иеронима Босха. С ними можно ознакомиться до или после сеанса.

Еще одна сторона «Арт-Ростова» — выставка предметов искусства, состоит из трех разделов — «Арт-салон», «Декоративно-прикладное искусство» и «Антикварный салон». В «Арт-салоне» — 1 тыс. работ (живопись, графика, скульптура, иконопись, фото и т. д.). В «Декоративно-прикладном искусстве» — «уникальные штучные товары ручной работы» (батик, гобелен, вышивка, макраме, бисероплетение и т. п.). «Антикварный салон» будет интересен нумизматам, филателистам и всем, кто любит изучать старинные предметы быта, культуры и религии. Как заверили организаторы, понравившееся произведения можно будет приобрести сразу либо заказать.

искусство