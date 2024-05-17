В Ростове-на-Дону «ожили полотна» Леонардо да Винчи

Проект «Арт-Ростов» идет с 16 по 26 мая. Общая площадь экспозиции — 9 тыс. кв. м. На выставке собрались живописцы, представители художественных галерей и музеев из южной столицы, Краснодара, Ставрополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и др. городов РФ. Все 11 дней здесь проходят мастер-классы, литературные чтения, выступления творческих коллективов и розыгрыши призов, звучат лекции об искусстве Всего — около 80 мероприятий.
В пресс-службе подчеркнули, что центральное событие выставки — премьера авторского фильма «Ожившие полотна Леонардо да Винчи. Тайна Моны Лизы». Картину показывают в специально оборудованном зале с панорамным экраном и объемным звуком. А рядом представлены репродукции Николая Рериха, Джузеппе Арчимбольдо и Иеронима Босха. С ними можно ознакомиться до или после сеанса.
Еще одна сторона «Арт-Ростова» — выставка предметов искусства, состоит из трех разделов — «Арт-салон», «Декоративно-прикладное искусство» и «Антикварный салон». В «Арт-салоне» — 1 тыс. работ (живопись, графика, скульптура, иконопись, фото