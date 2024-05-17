Парковку машин запретят на улицах Пожарской и Пискунова. Но только на один день

Парковку автомобилей временно ограничат на улицах Пожарской и Пискунова в Нижнем Новгороде. Ограничение продлится с полуночи 20 мая до 23.59 21 мая, сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
Сутки нижегородцы не смогут парковаться на улице Пожарской — на участке от площади Минина и Пожарского до дома № 4 по улице Пискунова), а также на улице Пискунова — на участке от дома № 4 по улице Пискунова до улицы Большой Покровской и дома № 1 на площади Театральной. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что участок улицы Генкиной перекроют до конца июня.
Напомним, редакция сайта pravda-nn.ru создала телеграм-канал «Дорожные работы», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!