Парковку машин запретят на улицах Пожарской и Пискунова. Но только на один день

Сутки нижегородцы не смогут парковаться на улице Пожарской — на участке от площади Минина и Пожарского до дома № 4 по улице Пискунова), а также на улице Пискунова — на участке от дома № 4 по улице Пискунова до улицы Большой Покровской и дома № 1 на площади Театральной. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что участок улицы Генкиной перекроют до конца июня.