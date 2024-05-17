На выходных в Симферополе пройдут ярмарки

В субботу и воскресенье, 18 и 19 мая, в Симферополе планируют провести сельскохозяйственные ярмарки. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
В субботу ярмарки пройдут на улицах Аэрофлотской, 16; Энергетиков, 2 (Грэсовский); Героев Сталинграда, 8; а также Залесской, 97. В воскресенье торговлю организуют на улицах Мате Залки, 17, а также на Балаклавской, 119.
Кроме того, 18 мая состоится расширенная ярмарка выходного дня. Она откроется в семь утра. Планируется, что торговля продлится до двух часов дня. Ярмарки будут работать на улице Севастопольской, 80/3; Киевской, 177; а также на пересечении улиц Кечкеметской и Бела Куна.