На выходных в Симферополе пройдут ярмарки

Кроме того, 18 мая состоится расширенная ярмарка выходного дня. Она откроется в семь утра. Планируется, что торговля продлится до двух часов дня. Ярмарки будут работать на улице Севастопольской, 80/3; Киевской, 177; а также на пересечении улиц Кечкеметской и Бела Куна.