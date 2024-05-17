Остин
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В центре Челябинска пройдет семейный фестиваль «Пикник на Алом»

Ожидается, что в фестивале примут участие более 5 тыс. горожан.

Источник: Reuters

В центре Челябинска пройдет семейный фестиваль «Пикник на Алом», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Мероприятие запланировано провести 19 мая и приурочено к Году семьи.

На время проведения события территория парка перед Дворцом пионеров и школьников им. Н. К. Крупской превратится в пикниковую зону с интерактивными площадками, мастер-классами, концертной программой и лекторием, говорят организаторы.

В формате лектория пройдет встреча со специалистами по вопросам педиатрии и федеральных программ поддержки семей. На главной сцене пройдет чествование семейных пар, отмечающих золотую годовщину свадьбы. Также будет организован фудкорт.

Ожидается, что в фестивале примут участие более 5 тыс. горожан.