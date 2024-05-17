В центре Челябинска пройдет семейный фестиваль «Пикник на Алом», передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Мероприятие запланировано провести 19 мая и приурочено к Году семьи.
На время проведения события территория парка перед Дворцом пионеров и школьников им. Н. К. Крупской превратится в пикниковую зону с интерактивными площадками, мастер-классами, концертной программой и лекторием, говорят организаторы.
В формате лектория пройдет встреча со специалистами по вопросам педиатрии и федеральных программ поддержки семей. На главной сцене пройдет чествование семейных пар, отмечающих золотую годовщину свадьбы. Также будет организован фудкорт.
Ожидается, что в фестивале примут участие более 5 тыс. горожан.