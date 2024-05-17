В центре Волгограда на время проведения марафона перекроют дороги

Как сообщает администрация Волгограда, в областном центре на время подготовки и проведения регионального этапа Всероссийских соревнований «ЗаБег.РФ» с 18 мая, 20.00, до 19 мая, 13.00, будет введен пешеходный режим на Нулевой Продольной магистрали (от ул. Калинина до ул. Маршала Крылова).