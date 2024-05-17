«Горящий в аду». Первый портрет короля Британии вызвал много споров в сети

По задумке автора, мундир и оружие — пережиток прошлого, а бабочка -символ метаморфозы и возрождения, что вполне уместно для недавно взошедшего на трон монарха. Бабочка также символизирует давний интерес короля к окружающей среде, за которую «он выступал большую часть своей жизни и, конечно, задолго до того, как она стала предметом всеобщего обсуждения». По словам художника, эта маленькая деталь — идея самого Карла III.