«Горящий в аду». Первый портрет короля Британии вызвал много споров в сети

Изобразил монаршую особу Джонатан Йео, который известен своими портретами премьер-министров и известных личностей Туманного Альбиона. Он показал короля в униформе Уэльской гвардии, в руках у него меч, а на плечо садится бабочка.
Примечательно то, что картина выполнена маслом в акцентных красных тонах. Король был произведен в полковники Уэльской гвардии в 1975 году, традиционно красный гвардейский мундир на картине сливается с ярким фоном, сильнее выделяя лицо монарха.
По задумке автора, мундир и оружие — пережиток прошлого, а бабочка -символ метаморфозы и возрождения, что вполне уместно для недавно взошедшего на трон монарха. Бабочка также символизирует давний интерес короля к окружающей среде, за которую «он выступал большую часть своей жизни и, конечно, задолго до того, как она стала предметом всеобщего обсуждения». По словам художника, эта маленькая деталь — идея самого Карла III.
Работа над портретом началась в июне 2021 года, тогда же и состоялась первая сессия написания. По завершении работы королевская чета по достоинству оценила работу. Королева Камилла, увидев ее, сказала, что ее супруг получился хорошо. Сам король был удивлен выбором столь яркого цветового решения, но, тем не менее, одобрительно улыбался.
В свою очередь Йео отшутился: «Если бы эта работа была расценена как попытка очернить Короля, я бы поплатился за это своей головой, а это подходящий способ смерти для портретиста».
Йео отметил, что король — один из лучших натурщиков, с кем ему приходилось работать. Каждый раз ему приходилось стоять около 40 минут в полном обмундировании гвардейца, опершись на меч, однако он «стойко переносил трудности, связанные с написанием портрета».
В сети картину осудили, в комментариях люди пишут, что на ней изображен король, «горящий в аду». Интернет-пользователи видят в обилии красного цвета отсылку к «колониальному кровопролитию, порожденному британским империализмом». «Выглядит так, будто он купается в крови», написал один из них.
Картина высотой в 260 сантиметров и шириной в 200 будет украшать лондонский зал Draper’s Hall. Там же находятся портреты прежних монархов Соединенного Королевства. Отметим, что портреты в королевских кругах играли важную роль в обозначении власти и создании имиджа правителей.