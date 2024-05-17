В этом году в Самаре начнут восстанавливать озеро в парке Металлургов

Жители Самары бьют тревогу из-за того, что в парке Металлургов пересыхает озеро. Комментарий с просьбой привести водоем в порядок оставили под одним из постов на странице губернатора Самарской области Дмитрия Азарова ВКонтакте.
Напомним, что в прошлом году озеро в парке Металлургов мелело на глазах. Местные жители говорили, что такого они никогда не видели. Власти тогда назвали главной причиной пересыхания жаркую погоду, а в будущем пообещали рассмотреть возможность создания новой скважины, которая бы подпитывала озеро.
В ответ на комментарий департамент городского хозяйства и экологии Самары ответил, что к работам по восстановлению озера в парке Металлургов приступят в этом году. Впрочем, конкретных дат, как и перечня планируемых работ, в ведомстве не сообщили.