В Нововоронеже умер известный детский писатель Иван Быков

— В литературу Иван Быков пришел уже в зрелом возрасте. Начинал со сказок, которые писал к каждому Новому году по две, как он говорил, «штуки». В 1996-м издал первую книгу — детскую повесть «Приключения у толстого носа Кругляшки», тепло встреченную читателями. Затем последовали повести «Мышиное семейство Монти-Морих», «Превращения и скитания семьи Неделькиных», сборник сказок «Догадливый кот — урожайный год». В 2007 году его приняли в Союз писателей России, что, безусловно, подогрело интерес сказочника к литературному творчеству. Иван Быков вошел в число постоянных авторов «Подъема», — отметили в журнале. — Со временем писатель перешел к «взрослой» художественной прозе. Здесь несомненной удачей стала повесть «Мадьяр» о жизни венгерского оккупанта, оказавшегося у русских в плену. Эта книга в 2019 году принесла автору престижную премию «Кольцовский край» и добрые оценки прессы. Память об этот талантливом человеке мы навсегда сохраним в наших сердцах.