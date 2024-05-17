В Нововоронеже умер известный детский писатель Иван Быков

В Нововоронеже на 72-м году скончался известный писатель Иван Быков (уроженец Липецкой области). Он умер 14 мая после тяжелой болезни. О кончине автора сообщила Нововоронежская городская библиотека, в которой Быков часто выступал перед юными читателями.
— Иван Васильевич был настоящим другом нашей библиотеки, у нас прошло немало встреч, литературных вечеров и праздников с его участием. На наших книжных полках стоят произведения Ивана Васильевича, которые всегда радовали и будут радовать нынешнее и будущие поколения юных читателей, — отметили в библиотеке.
Быков известен множеством произведений детской тематики, но в последнее время писал и для взрослой аудитории. В том числе публиковался в воронежском журнале «Подъем», коллеги с теплотой вспоминают о нем.
— В литературу Иван Быков пришел уже в зрелом возрасте. Начинал со сказок, которые писал к каждому Новому году по две, как он говорил, «штуки». В 1996-м издал первую книгу — детскую повесть «Приключения у толстого носа Кругляшки», тепло встреченную читателями. Затем последовали повести «Мышиное семейство Монти-Морих», «Превращения и скитания семьи Неделькиных», сборник сказок «Догадливый кот — урожайный год». В 2007 году его приняли в Союз писателей России, что, безусловно, подогрело интерес сказочника к литературному творчеству. Иван Быков вошел в число постоянных авторов «Подъема», — отметили в журнале. — Со временем писатель перешел к «взрослой» художественной прозе. Здесь несомненной удачей стала повесть «Мадьяр» о жизни венгерского оккупанта, оказавшегося у русских в плену. Эта книга в 2019 году принесла автору престижную премию «Кольцовский край» и добрые оценки прессы. Память об этот талантливом человеке мы навсегда сохраним в наших сердцах.
Соболезнования родным Ивана Быкова выразило правление Воронежского регионального отделения Союза писателей России.
Светлая память…
СПРАВКА «КП».
Иван Быков родился 8 сентября 1952 года в селе Путятино Добринского района Липецкой области. Окончил Липецкий пединститут. Многие годы работал школьным учителем биологии и химии, педагогом-организатором. Был отмечен премией Министерства образования Российской Федерации.
С 1982 года Иван Быков жил и трудился в Нововоронеже. Здесь получил известность не только как педагог, но как общественный деятель и литератор. Член Союза писателей России.
Среди написанных им произведений «Приключения у толстого носа Кругляшки», «Мышиное семейство Монти-Морих», «Котенок-парикмахер», «Сказки мудрой бабочки тетушки Франчи» и многие другие. Произведения Ивана Быкова были опубликованы в изданиях «Подъем» и «Юный натуралист». Цикл рассказов писателя «Капризный отец» удостоен высшей награды конкурса «Добрая лира».