МЧС предупреждает об опасных погодных явлениях в Пермском крае 18−20 мая

В предстоящие выходные дни, 18 и 19 мая, погода в Пермском крае окажется под влиянием антициклона. В субботу с утра ожидаются небольшие дожди. В ночь на воскресенье умеренный ветер раздует облака, ночью вернутся заморозки, а днем при ясной погоде синоптики прогнозируют потепление.