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МЧС предупреждает об опасных погодных явлениях в Пермском крае 18−20 мая

В Прикамье возрастет вероятность возникновения техногенных пожаров.

Сейчас в Остине: +18° 0 м/с 88% 739 мм рт. ст. +21°

В ближайшие дни, 18—20 мая, на территории Пермском крае ожидается опасное метеорологическое явление. Краевое МЧС предупреждает о заморозках и вероятности возникновения техногенных пожаров.

По данным Пермского ЦГМС, в ближайшие три дня на территории региона ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3…-1 градусов.

С резким понижением температуры воздуха возрастет вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона (вызов бесплатный).

В предстоящие выходные дни, 18 и 19 мая, погода в Пермском крае окажется под влиянием антициклона. В субботу с утра ожидаются небольшие дожди. В ночь на воскресенье умеренный ветер раздует облака, ночью вернутся заморозки, а днем при ясной погоде синоптики прогнозируют потепление.