МЧС предупреждает об опасных погодных явлениях в Пермском крае 18−20 мая

В ближайшие дни,
По данным Пермского ЦГМС, в ближайшие три дня на территории региона ночью и утром ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до −3…-1 градусов.
С резким понижением температуры воздуха возрастет вероятность возникновения техногенных пожаров из-за нарушения правил эксплуатации электробытовых приборов и газового оборудования, использования самодельных нагревательных устройств.
Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» — со стационарного телефона, «101», «112» — с мобильного телефона (вызов бесплатный).
В предстоящие выходные дни, 18 и 19 мая, погода в Пермском крае окажется под влиянием антициклона. В субботу с утра ожидаются небольшие дожди. В ночь на воскресенье умеренный ветер раздует облака, ночью вернутся заморозки, а днем при ясной погоде синоптики прогнозируют потепление.