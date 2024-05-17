В Москве прощаются с Сергеем Андриякой

Проводить художника в последний путь пришли близкие, друзья и коллеги. Среди них директор Школы акварели Сергея Андрияки, временно исполняющий обязанности ректора академии Вячеслав Желваков, помощник президента РФ Андрей Фурсенко, члены Союза художников России и президиума Российской академии художеств.
Временно исполняющий обязанности ректора академии Вячеслав Желваков назвал коллегу гениальным человеком, который приложил много усилий для создания учебного заведения.
«Сегодня мы встречаемся по печальному поводу ухода нашего любимого ректора. Это всегда удар. Тем более, когда ты видел его буквально позавчера, говорил с ним; он принимал определенные решения. Вдруг по прошествии времени его нет. Это обидно, это горько», — сказал он.
Соболезнования родным и близким также выразил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, отметив, что Андрияка рано ушел из жизни. «Это как удар молнии. Молодой человек оставил нас. Я очень хорошо помню, как он, можно сказать, на руках принес эту школу и поставил ее, и стал в ней работать. Он сгорел в каком-то смысле, уйдя от нас очень молодым человеком. Он молодым оставался всегда. Давайте будем помнить и будем радоваться тому, что нам довелось общаться с этим человеком, работать с ним, дружить. Радоваться тому, что он нам принес то, что оставил. Спасибо ему огромное», — сказал Фурсенко.
Помимо президента РФ Владимира Путина венки на церемонию прощания также прислали Министерство культуры РФ, Московская городская дума, Союз художников России, а также школа и академия Андрияки.