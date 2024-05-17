В Москве прощаются с Сергеем Андриякой

Соболезнования родным и близким также выразил помощник президента РФ Андрей Фурсенко, отметив, что Андрияка рано ушел из жизни. «Это как удар молнии. Молодой человек оставил нас. Я очень хорошо помню, как он, можно сказать, на руках принес эту школу и поставил ее, и стал в ней работать. Он сгорел в каком-то смысле, уйдя от нас очень молодым человеком. Он молодым оставался всегда. Давайте будем помнить и будем радоваться тому, что нам довелось общаться с этим человеком, работать с ним, дружить. Радоваться тому, что он нам принес то, что оставил. Спасибо ему огромное», — сказал Фурсенко.