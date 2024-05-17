«Лучшие уходят»: В Волгограде похоронят погибшего на СВО бойца с позывным «Пророк» из отряда «Бессмертный Сталинград»

В Волгограде 18 мая проводят в последний путь погибшего в ходе специальной операции на Украине бойца отряда «Бессмертный Сталинград» Андрея Косова с позывным «Пророк». После отпевания в Казанском соборе похоронят воина на новом Ворошиловском кладбище, сообщил депутат Госдумы Андрей Гимбатов.
«Лучшие уходят. Ради того, чтобы у Родины был мир. “Пророка” нам всем будет очень не хватать. Но он, я уверен, знает: его дело очень важное и мы его завершим», — написал Андрей Гимбатов в своем тг-канале.
Андрей Косов вырос в Красноармейском районе. Первый боевой опыт получил на Северном Кавказе во время срочной службы. Служил в полиции и в МЧС. После начала СВО присоединился к отряду «Бессмертный Сталинград».
Отпевание начнется в 11 часов 18 мая в Казанском храме, после в 12.20 бойца со всеми почестями похоронят на новом Ворошиловском кладбище.
Редакция соболезнует родным и близким Андрея Косова и всех погибших в ходе спецоперации.