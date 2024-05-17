Горячую воду отключат на две недели на ряде улиц Самары с 20 мая

С 20 мая по 2 июня 2024 года в Самаре из-за ремонта теплосетей верхней зоны Безымянской отопительной котельной и второй магистрали городской ТЭЦ отключают горячую воду на ряде улиц. Об этом сообщили в теплоэнергетической компании.
Горячее водоснабжение приостановят в границах проспекта Кирова, улиц Физкультурной, Металлистов, 22 Партсъезда, Свободы, Победы, Металлистов, Металлургов, Каховской… Также в границу отключения горячей воды попали Нагорная, Черемшанская, проспект Юных Пионеров, Заводское шоссе, Товарная, Юбилейная, Теннисная и Промышленности.
В рамках ремонта тепловые сети проверят повышенным давлением воды. Энергетики просят жителей не находиться рядом с наружными теплосетями и тепловыми камерами, не оставлять транспортные средства и объяснить детям опасность таких игр.
Отмечается, что подача горячего водоснабжения планируют восстановить после завершения ремонтных работ. Жителям приносят извинения за временные неудобства.