Горячую воду отключат на две недели на ряде улиц Самары с 20 мая

С 20 мая по 2 июня 2024 года в Самаре из-за ремонта теплосетей верхней зоны Безымянской отопительной котельной и второй магистрали городской ТЭЦ отключают горячую воду на ряде улиц. Об этом сообщили в теплоэнергетической компании.