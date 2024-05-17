В Башкирии изменится расписание 26 пригородных поездов.

Минтранс Башкирии информирует пассажиров об изменении графика движения 26 пригородных поездов. Речь идет об участке Кропачево — Уфа — Раевка.
"21, 23, 29 мая:
— поезд N° 6401 Улу-Теляк — Уфа отправится со станции Улу-Теляк на 15 мин. позже действующего расписания Улу-Теляк (отпр.18.30) — Уфа (приб.20.12);
— поезд N° 6420 Уфа — Улу-Теляк отправится со станции Уфа на 6 мин. позже действующего расписания Уфа (отпр.20.26) Улу-Теляк (приб.22.07).
21, 23, 30 мая:
— поезд N° 7407 Уфа — Раевка отправится со станции Уфа на 10 мин. позже действующего расписания Уфа (отпр.20.42) — Раевка (приб. 22.50).
22, 23, 24 мая:
— поезд N° 6413 Улу-Теляк — Уфа отправится со станции Улу-Теляк на 10 мин. позже действующего расписания Улу-Теляк (отпр. 5.50) — Уфа (приб. 7.29).
22, 24, 30, 31 мая:
— поезд N° 6423 Кропачево- Дема отправится со станции Аша на 40 мин. позже действующего расписания Кропачево (отпр.6.28) — Аша (приб. 7.36, отпр. 8.17) — Дема (приб. 10.38).
23, 24 мая:
— поезд N° 7463 Уфа — Кандры отправится со станции Уфа на 12 мин. раньше действующего расписания Уфа (отпр.7.20) — Дема (приб.7.33, отпр.7.46) — Кандры (приб.10.17).
23, 29 мая:
— поезд N° 6423 Кропачево — Дема отправится со станции Аша на 18 мин. позже действующего расписания Кропачево (отпр.6.28) — Аша (приб.7.36, отпр.7.55) — Дема (приб. 10.16).
23, 29, 31 мая:
— поезд N° 6411 Улу-Теляк — Дема отправится со станции Улу-Теляк
на 30 мин. раньше действующего расписания Улу-Теляк (отпр.4.37) — Дема (приб.6.33);
— поезд N° 7485/7486/7488 Уфа — Инзер — Белорецк отправится со станции Уфа на 10 мин. раньше действующего расписания Уфа (отпр.6.57) — Дема (приб.7.12, отпр.7.23) — Инзер (приб.10.04, отпр. 10.46) — Белорецк (приб.12.36)", — сообщили в ведомстве.