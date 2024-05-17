В Башкирии изменится расписание 26 пригородных поездов.

— поезд N° 6401 Улу-Теляк — Уфа отправится со станции Улу-Теляк на 15 мин. позже действующего расписания Улу-Теляк (отпр.18.30) — Уфа (приб.20.12);

— поезд N° 6420 Уфа — Улу-Теляк отправится со станции Уфа на 6 мин. позже действующего расписания Уфа (отпр.20.26) Улу-Теляк (приб.22.07).