Остин
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сухой погоды

В Самарской области вырос риск возникновения лесных пожаров.

Сейчас в Остине: +17° 0 м/с 94% 739 мм рт. ст. +21°
Источник: Комсомольская правда

В Самарской области холода начали постепенно отступать. Синоптики обещают, что на смену им придет потепление. Однако с повышением температуры увеличится и риск возникновения лесных пожаров.

— Объявлен желтый уровень опасности. В период с 18 по 23 мая местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс, — сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».

Самарцам напомнили о соблюдении мер пожарной безопасности. Жителей попросили воздержаться от посещения лесов, не разводить костры и избегать поджигания сухой травы. Спасатели также призвали не бросать непотушенные спички или сигареты, не использовать в лесу пиротехнические изделия, такие как петарды или бенгальские огни.

Напомним, в ближайшие выходные днем на улице потеплеет до +13…+19 градусов, а порывы ветра будут достигать 7/12 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют переменную облачность.