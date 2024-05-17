Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сухой погоды

В Самарской области холода начали постепенно отступать. Синоптики обещают, что на смену им придет потепление. Однако с повышением температуры увеличится и риск возникновения лесных пожаров.
— Объявлен желтый уровень опасности. В период с 18 по 23 мая местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс, — сообщили в ФГБУ «Приволжское УГМС».
Самарцам напомнили о соблюдении мер пожарной безопасности. Жителей попросили воздержаться от посещения лесов, не разводить костры и избегать поджигания сухой травы. Спасатели также призвали не бросать непотушенные спички или сигареты, не использовать в лесу пиротехнические изделия, такие как петарды или бенгальские огни.
Напомним, в ближайшие выходные днем на улице потеплеет до +13…+19 градусов, а порывы ветра будут достигать 7/12 метров в секунду. Также синоптики прогнозируют переменную облачность.