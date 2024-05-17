Желтый уровень опасности объявили в Самарской области из-за сухой погоды

Самарцам напомнили о соблюдении мер пожарной безопасности. Жителей попросили воздержаться от посещения лесов, не разводить костры и избегать поджигания сухой травы. Спасатели также призвали не бросать непотушенные спички или сигареты, не использовать в лесу пиротехнические изделия, такие как петарды или бенгальские огни.