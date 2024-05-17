В ближайшие 10 лет в Калининграде не смогут отказаться от маршруток в пользу больших автобусов.
Об этом замглавы администрации Калининграда Игорь Шлыков сказал 17 мая в эфире передачи «Тема дня» на Радио «Комсомольская правда».
— У города есть планы отказаться от маршруток в стратегической долгосрочной перспективе. Полностью на сегодняшний день мы не сможем отказаться, и думаю, что в ближайшие лет 10 не сможем отказаться. У нас еще довольно много узких улочек, где ездят маршрутные наши автобусы. Поэтому полностью — нет. Но будем идти по пути предоставления пассажирам автобусов большого класса, — сказал чиновник.
Игорь Шлыков отметил, что использование автобусов, а не маршруток — это «самая правильная формула с точки зрения соотношения цены и качества, экономического эффекта».