В ближайшие 10 лет в Калининграде не смогут отказаться от маршруток

— У города есть планы отказаться от маршруток в стратегической долгосрочной перспективе. Полностью на сегодняшний день мы не сможем отказаться, и думаю, что в ближайшие лет 10 не сможем отказаться. У нас еще довольно много узких улочек, где ездят маршрутные наши автобусы. Поэтому полностью — нет. Но будем идти по пути предоставления пассажирам автобусов большого класса, — сказал чиновник.