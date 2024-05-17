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В Екатеринбурге из кранов потекла черная вода

В Екатеринбурге из-за летнего теплоснабжения из кранов потекла черная вода.

Источник: © РИА Новости

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая — РИА Новости. Вода черного цвета потекла из кранов екатеринбуржцев, проживающих в высотке на Кировградской, из-за перехода на летнее теплоснабжение, пояснили РИА Новости в жилом комплексе «Северное сияние».

В пятницу местный портал Е1.RU написал, что черная вода, которую екатеринбуржцы окрестили нефтью, заваркой и колой, второй день течет по нескольким адресам — в частности, в домах на Электриков, 5 и Кировградской, 12.

«Вчера перешли на летнее теплоснабжение, поэтому вода такая бежит. Это временно, застой который был из грязи, он сейчас весь уходит. Нужно немного времени, чтобы он прошел», — сказала агентству администратор ЖК «Северное сияние», отвечающее за здание на Кировградской.

Ранее мэрия Екатеринбурга отмечала, что отопительный сезон в уральской столице завершится в четверг. Дата перехода организаций ЖКХ на летний период переносилась дважды из-за холодной погоды.

ЖКХ