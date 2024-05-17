В Екатеринбурге из кранов потекла черная вода

«Вчера перешли на летнее теплоснабжение, поэтому вода такая бежит. Это временно, застой который был из грязи, он сейчас весь уходит. Нужно немного времени, чтобы он прошел», — сказала агентству администратор ЖК «Северное сияние», отвечающее за здание на Кировградской.