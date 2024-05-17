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Ночные заморозки продолжатся в ближайшую неделю в Свердловской области

Летнее тепло в Свердловской области все еще не ожидается. В ближайшую неделю прогнозируются ночные заморозки.

Сейчас в Остине: +17° 0 м/с 94% 739 мм рт. ст. +21°

Как сообщает синоптик Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге», в ближайшее время в Свердловской области ожидаются холодные ночи. По его данным, в ночь на 18 мая заморозков не будет, а 19 мая — температура опустится до −1, −3 градусов. 20 мая ночью будет до нуля в южной части области, до −1, −3 градусов на юго-западе. 21 мая ночью будет без заморозков, а 22 мая температура ночью опустится до 0 и −2 градусов на севере и северо-западе области. 23 мая ночью будет до −1, −3 градусов в северной половине области;

По данным Пулина, в дневное время жаркой погоды тоже не будет:

18 мая ночью +8, днем +11.

19 мая ночью +3, днем +13.

20 мая ночью +2, днем +21.

21 мая ночью +8, днем +22.

22 мая ночью +10, днем +15.

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