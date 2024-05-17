Дожди и потепление: на выходных в Волгоградской области обещают +23 градуса

В Волгоградской области в ближайшие выходные заметно потеплеет. Синоптики обещают до +23 градусов, однако ночью в северной части региона температуры будут опускаться до +1 градуса. О том, какой ожидается погода 18 и 19 мая сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.