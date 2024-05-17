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Дожди и потепление: на выходных в Волгоградской области обещают +23 градуса

В Волгоградской области на выходных потеплеет до 23 градусов.

Сейчас в Остине: +18° 0 м/с 88% 739 мм рт. ст. +21°

В Волгоградской области в ближайшие выходные заметно потеплеет. Синоптики обещают до +23 градусов, однако ночью в северной части региона температуры будут опускаться до +1 градуса. О том, какой ожидается погода 18 и 19 мая сайту volgograd.kp.ru рассказали в волгоградском Гидрометцентре.

— В субботу без существенных осадков, в воскресенье местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 13 метров в секунду, — уточнили в ЦГМС.

18 мая в Волгоградской области ожидается ночью +6…+11 (при прояснениях до +1), днем будет +16…+21 градус. 19 мая ночью обещают +8…+13 (при прояснениях +3…+8), днем +18…+23 тепла.