Жительницу Мариинска осудили на 5 месяцев за подпольную продажу алкоголя

В Мариинске 45-летняя женщина была осуждена за незаконную продажу алкоголя. Об этом сообщили в городском суде. Ранее женщина освободилась из колонии, где отбывала шестилетний срок за наркоторговлю, и после этого устроилась продавцом в торговый павильон на железнодорожной платформе станции Мариинск. В октябре 2022 года она незаконно продала литр пива и была оштрафована на 1 500 рублей. Через год женщина вновь нарушила закон, продав бутылку водки, за что была оштрафована на 30 000 рублей. Однако через месяц она повторно продала бутылку водки и попала под статью Уголовного кодекса РФ, предусматривающую наказание в виде штрафа от 50 000 до 80 000 рублей либо исправительных работ на срок до года. На судебном заседании подсудимая полностью признала вину и раскаялась, пояснив, что на противоправную деятельность её подтолкнула нехватка денежных средств из-за низкой заработной платы. Суд назначил ей наказание в виде пяти месяцев исправительных работ с удержанием 5% из её заработной платы в доход государства. Также женщина обязана возместить процессуальные издержки в размере около 20 000 рублей.